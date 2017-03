Mandate of Heaven, een nieuwe uitbreiding van Europa Universalis IV, heeft een releasedatum gekregen, zijnde 6 april. In de uitbreiding trekken we naar Azië en meer bepaald naar China ten tijde van de Ming-dynastie, Japan en de Manchu stammen. Daarin moet je onder andere de leiding nemen over het Celestial Empire, zoals dat eerder ook al het geval was bij het Romeinse Rijk.