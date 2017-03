Door een tweet die via de Twitter-account van South Park de wereld is ingestuurd stellen mensen zich momenteel de vraag of South Park wat aan het teasen is omtrent Nintendo. De tweet lijkt te verwijzen naar de afleveringen omtrent de release van de Wii, waarbij Cartman zich liet invriezen om zo het wachten sneller voorbij te laten gaan. Als er effectief wat geteased wordt en het dus niet zomaar om een terugblik gaat naar aanleiding van een actuele sneeuwstorm, lijken twee dingen voor de hand te liggen als mogelijkheid: ofwel zit Nintendo er opnieuw aan te komen in een aflevering, ofwel komt South Park: The Fractured but Whole ook naar de Nintendo Switch.