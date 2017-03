PlayStation Now, de gaùme streaming service van Sony, biedt momenteel enkel PS3-games aan, maar het stond in de sterren geschreven dat daar ooit verandering in zou komen en dat de service ook PS4-games zou gaan aanbieden. Wat dat betreft lijkt Sony klaar voor een volgende stap. Het heeft namelijk aangekondigd dat het in de loop van de komende weken begint met een "private test" voor PS4-games via PlayStation Now. Meer details ontbreken nog.

De toevoeging van PS4-games aan het aanbod van PlayStation Now lijkt te kaderen in een bredere hervorming voor de service. Eerder al kondigde Sony aan dat PlayStation Now niet langer ondersteuning zou bieden voor PS3, PS Vita en tv's, waardoor de service enkel nog op PS4 en pc zou werken. Dat betekent in principe een betere performance waar men standaard op kan rekenen, hetgeen vermoedelijk dus de weg vrij maakt voor PS4-games om gestreamd te worden. Het valt wel nog af te wachten hoe de PS4-games concreet uitgerold zullen worden, aangezien zelfs de huidige PlayStation Now service en diens games nog niet overal beschikbaar zijn.