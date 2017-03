Er zijn weer wat geruchten opgedoken omtrent een mogelijke remaster van de originele StarCraft. Bronnen binnen de industrie zouden hebben verklaard dat Blizzard mikt op een release in mei of juni, en dat het concreet gaat over een remaster met verbeterde graphics en een betere integratie bij Battle.net, terwijl de gameplay ongewijzigd zou blijven. Tijdens BlizzCon 2016 zou Blizzard de plannen voor een remaster al onthuld hebben tegenover (Koreaanse) insiders, voornamelijk casters en sponsoren.

Voor de officiële onthulling zou Blizzard in eerste instantie op Zuid-Korea mikken en wat dat betreft zou een onthulling blijkbaar volgende week al mogelijk zijn, maar of dat ook zal gebeuren valt nog af te wachten. Ook voor de launch zelf zou Blizzard grootse plannen hebben in Zuid-Korea.