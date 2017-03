Wie graag van verzamelen houdt, kan in The Legend of Zelda: Breath of the Wild op zoek naar onder meer Korok Seeds. Daarvan liggen er in totaal 900 verspreid over de map van de game en vaak moet je nog bepaalde acties ondernemen om ze effectief te krijgen. Ze allemaal verzamelen levert je een beloning op, maar welke beloning dat is, was niet bekend, tot nu, want een zekere xFateAwaitsx heeft ze allemaal gevonden. Daar is vermoedelijk heel wat tijd ingekropen. De zoektocht van nummerthe 899 naar 900 bijvoorbeeld kostte 2 uur tijd.

Een hele prestatie dus, die ook beloond wordt. Om spoilers te vermijden hebben we de screenshot van de beloning op de tweede pagina van dit bericht geplaatst.