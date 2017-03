Sonic Mania, een nieuwe 2D Sonic game, werd in eerste instantie aangekondigd voor pc, PS4 en Xbox One, om vervolgens ook bevestigd te worden voor een release op de Nintendo Switch. Nu heeft Sega laten weten dat die Switch-versie gelijktijdig met de andere versies gelanceerd zal worden en bovendien voor dezelfde prijs ook. Over een concrete releasedatum en prijs is wel nog niets bekend, maar de game zou in principe deze lente moeten verschijnen.