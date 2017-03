Liefdadigheidsorganisatie War Child, dat zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden, heeft met War Child Armistice meer dan 100.000 pond (115.000 euro) weten in te zamelen. Armistice was een samenwerking van de organisatie met de ontwikkelaars van World of Tanks, Verdun, Democracy 3 and 1979 Revolution: Black Friday. Die schonken allemaal een deel van de opbrengst van hun game aan War Child en brachten daarvoor ook speciale stukken DLC uit. War Child hoopt alvast de actie volgend jaar te herhalen en studio's als EA en Activision te overhalen om deel te nemen.