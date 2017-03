System Shock 3 heeft een nieuwe uitgever, Starbreeze, die 12 miljoen dollar in de game investeert. Dat geld is bedoeld om het spel naar pc en "andere platformen" te brengen. Wat die andere platformen precies zijn, werd niet gezegd, maar het lijkt zo goed als zeker dat er alvast een versie voor PS4 en Xbox One zit aan te komen.

System Shock 3 wordt ontwikkeld door Otherside Entertainment. De ontwikkeling wordt geleid door Warren Spector, die ook de originele System Shock uit 1994 produceerde. Veel is nog niet bekend over de game, al liet Spector wel al weten dat System Shock 3 zich in hetzelfde jaar als System Shock 2 zal afspelen en dat de game de motieven van de AI Shodan zal verkennen.

Naast System Shock 3 is er ook een remake in de maak van de eerste System Shock. Die wordt echter ontwikkeld door Night Dive Studios en heeft niets te maken met System Shock 3.