Volgende maand, op 4 april, verschijnt Drawn to Death, een nieuwe shooter van David Jaffe die vooral in het oog springt omwille van de grafische stijl. Aanvankelijk zou de game free-to-play zijn, maar inmiddels is er een prijskaartje op geplakt. Toch zullen heel wat gamers er alsnog "gratis" mee aan de slag kunnen, wat Drawn to Death is een van de games die in april gratis beschikbaar worden gesteld voor wie PlayStation Plus heeft, zo is aangekondigd.