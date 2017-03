In Australië heeft de daartoe bevoegde instantie geweigerd om Outlast II een rating te geven, waardoor de game in de praktijk effectief verboden is in het land. De demo had al een stevige R18+ rating gekregen, maar de volledige game kan volgens het Australian Classification Board dus helemaal niet door de beugel.

Concreet verwijst de instantie naar sectie Games 1(a) van de National Classification Code, een algemeen artikel waarin gesteld wordt dat geen rating zal worden gegeven aan games waarin seks, drugs, geweld, misdaad etc. zodanig aanwezig zijn dat ze "algemeen door redelijke volwassenen aanvaarde morele norm" overschrijden.

In het geval van Outlast II lijkt de instantie voornamelijk een probleem te hebben met erg expliciet seksueel geweld. Een nauwkeurige beschrijving daarvan kan je vinden op de tweede pagina van dit bericht, maar opgelet dus voor stevige spoilers.