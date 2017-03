Uncharted 4: A Thief's End krijgt deze week, en morgen om precies te zijn, een permanente King of the Hill mode. In de mode strijden twee teams om roterende capture points om zo de scorelimiet te bereiken. Op dat moment is het echter nog niet gedaan, want als de scorelimiet bereikt is, krijgt het verliezende team de kans op een comeback. Op dat moment wordt namelijk nog eens gestreden om Victory Hill. Het team dat aan de leiding staat moet dit punt veroveren om definitief te winnen. Wordt het echter veroverd door het team dat aan het verliezen is, dan krijgt dat team een tweede kans.

De update brengt ook drie nieuwe wapens mee: NSAS en Type-95 long guns en een scoped Competition Pistol. Vanity skins zijn ook van de partij. De nieuwe Savage Starlight character skins zijn gebaseerd op de in-game comics die te vinden waren in The Last of Us.