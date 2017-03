In de zomer van vorig jaar begon Blizzard een rechtszaak tegen Bossland, een Duits bedrijfje dat cheating tools voorziet, onder meer voor heel wat Blizzard games, zoals Overwatch. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in de zaak aan het licht gekomen.

Bossland was om te beginnen al niet echt onder de indruk van de klacht van Blizzard en stelde onder meer dat de Amerikaanse rechtbank waar de klacht werd ingediend niets te zeggen heeft in Duitsland. Nu is ook gebleken dat Bossland via een juridisch trucje tracht om er goedkoop van af te komen, maar of dat zal lukken is nog maar de vraag.

Concreet is het zo dat Bossland heeft beslist om gewoon niet te reageren op de klacht van Blizzard. Het bedrijf zal zich dus niet verdedigen tegenover de beschuldigingen van Blizzard. Dat betekent ook dat Bossland zelf niet met concrete informatie omtrent de verkoop van cheating tools naar buiten komt, en die informatie is nochtans nodig om een schadevergoeding voor Blizzard te kunnen berekenen en te kunnen toekennen. Het gevolg is dat er ofwel extra onderzoek verricht moet worden, maar dat kost tijd en geld, of dat er gewerkt wordt met beschikbare informatie op basis waarvan dan bij benadering een schadevergoeding kan voorgesteld worden. Het is die laatste optie waar Blizzard voor opteert.

Concreet verwijst Blizzard zelf naar cijfers die Bossland ooit zelf had gegeven, waaruit bleek dat hun software in de VS alleen sinds juli 2013 minstens 119.000 keer gedownload werd. Bossland biedt niet aleen cheating tools voor Blizzard games aan, maar omdat niet bekend is hoeveel downloads Blizzard games betreffen, kiest Blizzard ervoor om ervan uit te gaan dat er voor elke game evenveel downloads zijn, ook al is het erg waarschijnlijk dat juist een meerderheid van de downloads Blizzard games betreffen. Door deze berekening komt Bossland er dus mogelijk goedkoper vanaf dan wanneer de feitelijke cijfers gebruikt zouden worden, want nu hanteert Blizzard de berekening dat slechts 36% van de downloads hun games aanbelangen.

36% toegepast op de 119.000 downloads, rekening houdend met een schadevergoeding van 200 dollar per download, levert zo een mogelijke schadevergoeding van 8,5 miljoen dollar op, en dat is volgens Blizzard het minimum omdat redelijk conservatief is gerekend met de beschikbare informatie. In de praktijk heeft Bossland vermoedelijk veel meer verdiend aan de verkoop van de cheating software.

Of Blizzard de zaak zal winnen en wat dit betekent voor Bossland valt nog af te wachten, maar Blizzard lijkt wel een sterke zaak te hebben. Het verwijst ook naar een rechtszaak uit 2010 tegen Scapegaming. In die gelijkaardige zaak werd toen 85 miljoen dollar geëist.