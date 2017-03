Kinderen vangen vaak meer op van hun ouders dan je zou denken en dat is nogmaals gebleken toen de dochter van een zekere Allie, die afgaande op haar Twitch fan is van Overwatch, met een nota thuis kwam van de naschoolse opvang. Het meisje zou een ander kind namelijk hebben uitgescholden voor "Hanzo main", een populair verwijt in de Overwatch community, nadat het andere kind haar potlood had afgenomen. Blijkbaar heeft de dochter van Allie de nota ook nog zelf verbeterd, want aanvankelijk stond er Hanso in plaats van Hanzo. De vraag is nu of het ooit nog goed zal komen met dit kind.

My daughter got in trouble for calling a kid who stole her pencil a Hanzo main. My husband and I have been laughing for half an hour. pic.twitter.com/Y1vDfGZZpA — Allie (@abrekke83) March 16, 2017