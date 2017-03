Na zeven jaar is het de Japanse Twitter-gebruiker Suica eindelijk gelukt om het maximale aantal stappen te bereiken met de Pokéwalker, een pedometer die gebundeld kwam bij Pokémon HeartGold en SoulSilver. Dat maximale aantal stappen is 9.999.999, oftewel net geen 10 miljoen dus.

Na de 9.999.999ste stap stopt de pedometer met tellen, maar om de prestatie te vieren krijgt de gebruiker wel een dikke proficiat als boodschap, evenals een Star Berry. Niet meteen een beloning om over naar huis te schrijven, maar in dit geval is de reis erheen belangrijker dan de beloning op zich natuurlijk.

Suica is trouwens niet de eerste die het maximale aantal stappen wist te bereiken. In 2013 slaagde YouTuber Brian Salguero daar ook al in. Hij deed er toen 3 jaar over. De reden waarom onze Japanse vriend er aanzienlijk langer over deed, moet vermoedelijk gezocht worden bij zijn dagelijkse transportmiddel. Hij verplaatst zich namelijk veelal met de fiets, waardoor stappen minder nauwkeurig geregistreerd worden en het hele proces veel langer duurt.