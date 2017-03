Via de nieuwste editie van het Japanse V-Jump magazine heeft Bandai Namco Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory aangekondigd voor PS4 en PS Vita. De protagonist is Keisuke Amazawa, die in de wereld van hackers duikt nadat hij beschuldigd wordt van een misdaad waar hij helemaal niets van weet.

De nieuwe game zou een "andere kant" van het verhaal vertellen in vergelijking met de vorige game, Digimon Story: Cyber Sleuth, wat mogelijk inhoudt dat bekende gezichten passeren. Ook zouden ruim 300 Digimon weer van de partij zijn. Qua gameplay zou de nieuwe game gebaseerd zijn op de vorige, wat gelijkaardige systemen als Digi-Fam inhoudt.

Natuurlijk zullen wel wat nieuwigheden van de partij zijn, zoals nieuwe support skills voor de Digimon die je zal opvoeden, en een uitbreiding van mogelijke vechtstrategieën. Ook zal de eerste game inbegrepen zitten, handig dus voor wie die nog niet gespeeld heeft.

Dit jaar ergens zou Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory verschijnen voor PS4 en PS Vita, zij het voorlopig enkel in Japan.