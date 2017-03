Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue, dat oorspronkelijk verscheen in 2004, is inmiddels in een HD-jasje beschikbaar via Steam, zij het in Early Access. Daarmee volgt de game hetzelfde patroon als de HD-remake van de eerste, die ook eerst in Early Access via Steam verscheen. Wie de game deze week koopt, mag rekening op een korting, en wie de eerste game reeds heeft, krijgt nog wat extra korting.