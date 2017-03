De laatste dagen is er veel te doen geweest omtrent de (gezichts)animaties van Mass Effect: Andromeda. Hoewel de game het grootste deel van de tijd knappe beelden op het scherm lijkt te toveren, laten de animaties soms wat te wensen over en toen daar enkele voorbeelden van opdoken, leek de online gamewereld plots voor niets anders nog oog te hebben.

Op de kwestie van de animaties wordt uiteraard door verschillende mensen verschillend gereageerd, en zoals te verwachten was, is er jammer genoeg ook altijd een groep die voorbij elk fatsoen reageert.

Het begon onder meer met een blog van Ethan Ralph, die geen blad voor de mond neemt omtrent de in zijn ogen verschrikkelijk slechte animaties van Mass Effect: Andromeda. Hij ging op zoek naar de persoon die hiervoor verantwoordelijk was en kwam terecht bij Allie Rose-Marie Leost, een 24-jarige vrouw die zich bezighoudt met cosplay, dansen, bodypaint, mode, acteren en nog wat zaken. Vreemd genoeg gaf ze op verschillende online profielen aan dat zij de "lead facial animator" was voor Mass Effect: Andromeda.

Volgens Ralph verklaarde dit al een hele hoop. Volgens hem heeft de vrouw in kwestie namelijk helemaal niet de juiste ervaring en kennis om de animaties tot een goed einde te brengen, waardoor ze dus zo slecht zijn uitgedraaid. Hij vraagt zich echter ook af hoe zo iemand dan in die functie terecht is gekomen, en aan de hand van een GIF insinueert hij dat ze de positie enkel kreeg omdat ze een vrouw is en mogelijk op een of andere manier een tegenprestatie heeft geleverd tegenover (mannelijke) werkgevers.

Toen Allie Rose-Marie Leost bekend werd als de vrouw achter de gezichtsanimaties van Mass Effect: Andromeda was het kwaad geschied. Het hek was van de dam en ze kreeg een zondvloed aan harde, vaak seksistische commentaren naar haar hoofd geslingerd.

BioWare heeft inmiddels geprobeerd om de situatie te ontmijnen door te stellen dat het niet klopt dat Allie Rose-Marie Leost een kernlid van het ontwikkelingsteam uitmaakte, en dat hoe dan ook individuele personen op een dergelijke manier aanvallen nooit aanvaardbaar is.

Volgens BioWare heeft Allie Rose-Marie Leost dus weinig of niets met de gezichtsanimaties te maken. De vrouw zelf heeft referenties in die zin inmiddels ook verwijderd. Sowieso zijn persoonlijke aanvallen inderdaad onaanvaardbaar, maar los daarvan is het natuurlijk wel de vraag waarom ze in eerste instantie dan wel beweerde lead facial animator te zijn.

Over deze kwestie is mogelijk het laatste nog niet gezegd. Voorts valt ook nog af te wachten hoe ergerlijk en aanwezig het probleem van de gezichtsanimaties werkelijk is. Online komen we voorlopig namelijk steeds dezelfde, in aantal beperkte voorbeelden tegen, en hoewel dit aantal vermoedelijk nog wel zal toenemen wanneer de game officieel is gelanceerd, zal de soep waarschijnlijk ook niet zo warm gegeten worden als dat ze momenteel online geserveerd wordt.