CD projekt RED heeft wat meer details vrijgegeven omtrent de vier projecten van de ontwikkelaar waarvoor het steun krijgt van de Poolse overheid. Elk project heeft een specifieke focus: seamless multiplayer, cinematic feel, animation excellence en city creation. Elk project maakt gebruik van de nieuwe RedEngine 4 en zou klaar zijn tegen juni 2019, maar dat kan natuurlijk nog veranderen.

Hoewel er gesproken wordt over verschillende projecten, gaat het niet per se ook om verschillende games. Het zou dus kunnen dat elk project een specifiek werkdomein betreft van een nieuwe game, en de kans is groot dat dat ook het geval is. Waarschijnlijk gaat het om werkterreinen van Cyberpunk 2077, een game die inmiddels al een hele tijd geleden werd aangekondigd en waar CD Projekt RED stevig mee wil uitpakken. Helaas ziet het er dus wel naar uit dat het nog wel even wachten geblazen is alvorens we ermee aan de slag kunnen.