Microsoft heeft laten weten dat Xbox Insiders deze maand nog een update mogen verwachten die nieuwe features naar Xbox One brengt. Daarna wordt de update voor iedereen uitgerold.

De nieuwe firmware introduceert onder meer Arena, een feature die eerder al aangekondigd was. Arena, dat gesteund wordt door ESL, betreft een feature die het mogelijk maakt om makkelijk toernooien op te zetten. World of Tanks is de eerste game die de feature zal ondersteunen.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om een custom gamerpic te uploaden vanaf je smartphone, pc of console. Hoe Microsoft van plan is om hier regulerend op te treden valt nog af te wachten.

Ook handig is de optie die wordt geïntroduceerd om verbinding te maken met Wi-Fi netwerken die een login via een browser vereisen.

Voorts zijn er nog wat tweaks die worden doorgevoerd. Zo kan je je gamebibliotheek filteren op Xbox 360- en Xbox One-games, items bovenaan je activity feed vastzetten en een auto-zoom instellen voor Kinect voor wanneer je aan het streamen bent of Skype gebruikt.