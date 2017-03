Tim Schafer, onder meer bekend als oprichter van Double Fine, heeft via Twitter de onderstaande GIF de wereld ingestuurd. Wat hij precies teaset, komen we vermoedelijk te weten op 4 april, afgaande op de datum die erbij staat. Vermoed wordt alleszins dat het te maken heeft met Amnesia Fortnight, een game jam periode van Double Fine waar in het verleden al succesvolle prototypes uit zijn voortgekomen. Een gelijkaardige doos werd vorige keer ook al als visual gebruikt.