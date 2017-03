Punch Club, een boxing management sim die vorig jaar al verscheen via Steam en het daar niet onaardig deed, verschijnt deze week ook voor PS4 en Xbox One. De game werd ontwikkeld door Lazy Bear Games en wordt uitgegeven door tinyBuild Games, dat heeft geholpen bij de ontwikkeling van de consoleversie. In de toekomst wil tinyBuild nog meer aan co-development doen, maar dan met als doel een gelijktijdige release op pc en consoles.