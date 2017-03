Romancing SaGa 3, dat oorspronkelijk in 1995 verscheen, krijgt een remaster voor iOS, Android en PS Vita. De remaster is voorlopig wel enkel voor Japan aangekondigd. Een releasedatum is nog niet bekend. De remaster van Romancing SaGa 2 kreeg uiteindelijk wel een Westerse release voor mobile, dus mogelijk zit dat er ook bij deze derde game nog aan te komen.