Er is meer informatie naar buiten gekomen over Hakoniwa, de nieuwe game van Nippon Ichi die eerder deze week geteased werd. De volledige naam van de game is Hakoniwa Company Works. Hakoniwa laat zich vertalen naar "minituin" en tevens is het de Japanse term voor het sandbox genre. De game verschijnt op 13 juli in Japan voor PS4.

Hakoniwa Company Works combineert character training en crafting, en speelt zich af in Cloud's End, een wereld met talloze eilanden in de lucht. Elk eiland heeft zijn eigen cultuur, maar ze staan ook in verbidning met elkaar. Dat gebeurt vooral door jou en het bedrijf waarvoor je werkt. Je reageert op verschillende verzoeken en zo kom je op verschillende eilanden terecht om verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen.

Personages in de game hebben verschillende beroepen en het is belangrijk om het juiste personage voor de juiste job te gebruiken. Het ene personage is bijvoorbeeld beter in vechten, het andere in het opgraven van dingen. Je kan ook materialen verzamelen om zaken mee te bouwen. Afhankelijk van het gebouw dat je neerplant, kan het een versterkend effect geven aan de personages die erin leven.