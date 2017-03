Telltale Games heeft een releasedatum onthuld voor Tangled Up, de eerste episode van Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Die eerste episode verschijnt op 18 april voor pc, PS4, Xbox One, iOS en Android. De Season Pass disc, die de eerste episode bevat en gaandeweg ook toegang geeft tot de vier andere episodes, verschijnt op 5 mei.