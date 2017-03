Eind 2015 werd Syndrome aangekondigd. In de survival horror game word je wakker in een ruimteschip en ben je nog wat verward door de cryosleep, maar al snel ga je op zoek naar de rest van de bemanning, die blijkbaar niet zo makkelijk te vinden is. Eind april zou de game moeten verschijnen voor PS4 en Xbox One, nadat de game eerder al verscheen voor pc. Aanvankelijk werd VR-ondersteuning beloofd voor Oculus Rift, maar nu is gebleken dat ook PlayStation VR ondersteund zal worden.