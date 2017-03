In aanloop naar de release van Stormblood heeft Square Enix de tijdsrestrictie verwijderd van de gratis proefversie van Final Fantasy XIV. Voorheen konden spelers er maar 14 dagen mee aan de slag, maar nu valt die restrictie dus weg en kunnen spelers gratis aan de slag tot level 35. Daarna kunnen ze Eorzea nog zo lang als ze willen verkennen, terwijl ze ook andere speelbare rassen, classes en jobs in de MMO kunnen uitproberen.

Voorts is patch 3.56 gelanceerd. Die rondt het hoofdverhaal van Heavensward af, zodat de wereld van de game klaar is voor de release van Stormblood op 20 juni. Meer info over de patch is hier te vinden.