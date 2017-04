Update

Konami heeft gereageerd op de kwestie en stelt dat het de naam en de gelijkenis van Maradona correct gebruikt volgens de bepalingen van de licentie die via een contract is vastgelegd. Het ziet er dus naar uit dat Maradona zelf gewoon niet echt op de hoogte is van hoe de vork in de steel zit en zijn advocaat opdracht gaf om het uit te pluizen. Vermoedelijk zal die advocaat ontdekken of weten dat Konami wel degelijk gewoon volgens het boekje werkt.

Origineel (31/03/2017)

Diego Maradona, een van de beste voetballers ooit, ook al had hij soms de "hand van God" nodig, heeft via zijn Facebook aangegeven dat hij zijn advocaat actie laat ondernemen tegen Konami. Hij ontdekte namelijk dat zijn naam en gelijkenis zonder toestemming worden gebruikt in Pro Evolution Soccer 2017, en dat mag natuurlijk niet.

In PES 2017 is Maradona een zogenaamde Legend, naast andere gepensioneerde topspelers als Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Gary Lineker en Ronald Koeman. Maradona is meteen de allerbeste speler in de game, met een score van 97. Messi heeft een score van "slechts" 94. In eerdere PES-games was Maradona ook al van de partij, maar dan onder een andere naam, zoals Malgani. Het feit dat Konami nu zijn echte (achter)naam én gelijkenis heeft gebruikt, zou hen wel eens zuur kunnen opbreken, tenzij het met een of andere licentie of goede verdediging kunnen uitpakken.