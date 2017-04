Afgelopen weekend heeft Sega een 8-bit Bayonetta game gelanceerd via Steam. Het spel is gratis te spelen en aanvankelijk werd gedacht dat het om een een leuke 1-aprilvis ging. Spelers ontdekten echter dat de achievements van het spel verwezen naar een teaser website, waar wordt afgeteld naar 10/11 april, afhankelijk van je tijdzone.

Dan zou dus iets aangekondigd of onthuld worden, en vermoed wordt dat het gaat om een pc-versie van de eerste Bayonetta game. Dit omdat de teaser enerzijds begon via een game op Steam en anderzijds omdat op de achtergrond van de teaser website een oude promotiobele afbeelding van Bayonetta te zien is.

Natuurlijk kan het om nog wat anders gaan ook. Bayonetta 3 misschien? Of komt Bayonetta 2 naar andere platformen, nadat het al die tijd een Wii U-exclusive is geweest? Nog eventjes geduld en we weten het, dus al te veel speculeren hoeft niet meteen.