Op 5 april bestaat de VR-headset HTC Vive een jaar en dat wordt gevierd met een heuse Vive Day. Op die dag kunnen klanten een gratis exemplaar van de game Arcade Saga krijgen en biedt HTC een korting van 100 euro bij aankoop van de VR-bril (enkel geldig bij Alternate België, op vive.com en in de winkels van Selexion België). Daarnaast lanceert het ook meteen Viveport Subscription, een abonnement waarbij je toegang krijgt tot een aantal VR-games. Om iedereen eens te laten proeven van de dienst, is de eerste maand alvast gratis. Daarna kost het 7,99 euro per maand en in ruil kan een gebruiker dan vijf titels kiezen uit de catalogus. Die titels kunnen ook naar wens gewisseld worden, dus je hangt niet vast aan die vijf games, maar je kan dus niet meer dan vijf verschillende games tegelijk hebben. De dienst lanceert alvast met meer dan 50 beschikbare titels.

"Het feit dat we nu een abonnementenmodel kunnen aanbieden toont aan hoeveel developers vandaag al te maken krijgen met VIVE. Deze verjaardag en deze aanbiedingen zijn een kans voor ons om de mensen te bedanken die al van in het begin deze stap met ons hebben gezet. Ook betekent het dat we nieuwe mensen verwelkomen en kunnen vooruit kijken naar nog meer opwindende ontwikkelingen", zegt Peter Frolund, VP Sales en Marketing bij HTC Vive Europa.