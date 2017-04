Zowel bij Square Enix als bij Monolith Soft zijn twee veteranen vertrokken. Bij Square Enix gaat het om Yoshinori Yamagishi en Isamu Kamikokuryo. Yamagishi was producer van heel wat Star Ocean games en Valkyrie Profile projecten, terwijl Kamikokuryo concept artist was voor Final Fantasy X tot Final Fantasy XV.

Bij Monolith Soft zijn Koji Ishitani en Soichiro Morizumi vertrokken. Ishitani werkte aan games als Xenosaga: Episode 1, Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, Namco x Capcom, twee Endless Frontier (Super Robot Taisen OG Saga) games en Project X Zone 2. Morizumi was director van Project X Zone en werkte aan Namco x Capcom en Endless Frontier.

Wat de vier nu van plan zijn, is niet bekend en evenmin is bekend of hun min of meer gelijktijdige vertrek misschien iets met elkaar te maken heeft. Enkel Yamagishi gaf expliciet aan dat hij hoopt in de toekomst een nieuwe game te kunnen maken bij een nieuw bedrijf.

Yoshinori Yamagishi