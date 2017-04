Na geruchten en hints vanuit officiële en minder officiële hoek is het nu zeker: Project Scorpio wordt deze week onthuld. Blijkbaar is het Digital Foundry dat morgen om 15:00 onze tijd met een "exclusieve onthulling" van de "Xbox Scorpio" komt en dat via Eurogamer. In hoeverre Microsoft ook zelf met wat naar buiten komt valt nog af te wachten, maar uiteraard kan je ook hier op 4Gamers terecht voor de nodige details omtrent wat de krachtigste console ooit zou moeten zijn.