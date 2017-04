Terraria: Otherworld, een Terraria spin-off die in 2015 werd aangekondigd en aanvankelijk ook in dat jaar zou verschijnen, zal nog lang op zich laten wachten. Vorig jaar al bleek dat de ontwikkeling heel wat problemen kende en nu is onthuld dat Engine Software, de Nederlandse studio die door Re-Logic op de ontwikkeling was gezet, van het project is gehaald.

Sinds vorig jaar probeerde Re-Logic samen met Engine Software om grote delen van het project te evalueren en aan te passen om meer aan te sleuten bij de originele visie van Re-Logic, maar blijkbaar heeft het niet veel uitgehaald. Nu wordt samengewerkt met Pipeworks, dat werkte aan Terraria voor consoles en mobile, om het project min of meer weer van nul op te starten, wat dus ook betekent dat de finale game nog lang op zich zal laten wachten.

Wat er precies is foutgelopen bij Engine Software is niet bekend, maar er zijn wel indicaties dat het onder meer qua management niet verliep zoals het zou moeten. Simon Butler, die in oktober 2014 werd aangeworven om als 2D artist aan Terraria: Overworld te werken en die in september 2015 weer vertrok bij Engine Software, liet bijvoorbeeld weten dat de studio eigenlijk helemaal geen game design plan had uitgewerkt. In plaats daarvan zou er een onvolledige Wikipedia pagina zijn opgemaakt die een jaar tijd stof had liggen happen. De studio zou volgens Butler dan ook geld hebben gekregen om eigenlijk een jaar niets te doen.