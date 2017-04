Hoewel Dropzone, een RTS-MOBA die matches hoogstens 15 minuten laat duren en er zo de vaart tracht in te houden, in februari al met prijskaartje verscheen via Steam Early Access, is het altijd de bedoeling geweest dat de game free-to-play zou worden en dat is ook wat volgende week, op 12 april, zal gebeuren.

In aanloop naar die omschakeling is alvast een grote update gelanceerd die nieuwe Team 3v3 en 1v1 Ranked Draft modes toevoegt. Ook een nieuw Party System en in-game chat worden geïntroduceerd.

Nu Dropzone free-to-play wordt, worden de versies met prijskaartje in de uitverkoop gezet. Op de Squad Edition, die je meteen toegang geeft tot alle Pilots, krijg je momenteel 50% korting, waardoor je nog maar 10 euro betaalt.