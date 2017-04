Microsoft heeft zijn regels voor de Windows Store aangepast. Daardoor zijn apps die een gamesysteem emuleren niet langer welkom. De Universal Emulator van NESBox is reeds verwijderd. Vermoedelijk zullen andere emulators volgen.

Waarom Microsoft zijn beleid omtrent emulators net nu aanpast, is niet bekend, maar natuurlijk was de beschikbaarheid van emulators via de Windows Store een heikele kwestie, vooral dan omwille van de piraterij die er vaak mee gekoppeld gaat. Bovendien doken emulator apps ook al op via de Xbox Store en het feit dat op die manier bijvoorbeeld games van Nintendo op Xbox gespeeld konden worden zal ook wel een rol hebben gespeeld in het compleet verbieden ervan nu.

Voorts wordt vermoed dat het nieuwe Xbox Live Creators Program ook een rol zou kunnen hebben gespeeld in de beslissing van Microsoft om emulator apps te verbieden. Het nieuwe programma is een van de stappen om de Xbox Store en Windows Store dichter bij elkaar te brengen en via het programma zou het makkelijker worden om games voor die platformen uit te brengen. De beschikbaarheid van emulators echter zou dit nieuwe ecosysteem kunnen ondermijnen.