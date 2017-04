Via het Japanse Weekly Jump magazine is Naruto to Boruto: Shinobi Striker aangekondigd voor PS4, al verschijnen de Naruto games in het Westen meestal ook voor pc en Xbox One. De game is voorlopig echter enkel voor Japan bevestigd.

?aruto to Boruto: Shinobi Striker is een "acrobatische ninja battle game" die multiplayer gevechten voor 4 spelers biedt. Online worden tot 8 spelers ondersteund.