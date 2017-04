In Japan lanceert Torch Torch komende zomer enkele Dark Souls ringen. Of ze bepaalde stats boosten is niet bekend, maar ze zien er wel goed uit.

Voorlopig worden twee soorten ringen voorzien, en dat telkens voor zowel mannen als vrouwen. De Havel's Ring is gemaakt van 925 zilver, kost omgerekend ongeveer 160 euro en verschijnt in augustus. De Silvercat Ring verschijnt al in juli en is eveneens gemaakt van 925 zilver, aangevuld met zirkoniasteentjes. De Silvercat Ring kost eveneens 160 euro.