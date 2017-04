Jeuj, het is weekend. Werk laten we even voor wat het is en we nemen de tijd om stil te staan bij wat we hebben ... en niet hebben, zoals een (gaming) set-up die zonder problemen in onderstaande reeks foto's zou kunnen staan. Dat hert aan de muur op de eerste foto komt trouwens van bij Ikea, weet ik toevallig. Knappe dingen die me meteen motivatie geven om mijn set-up eens op te rommelen, maar die motivatie verdwijnt natuurlijk weer bij het effectief zien van mijn set-up. Nog iemand last van?