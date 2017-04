Een Neural Network, een (computer)machine die je kan programmeren om zelfstandig te leren, kan je in principe voor vanalles en nog wat gebruiken. Een wetenschapster genaamd Janelle Shane besloot zo'n Neural Network te programmeren om zelfstandig nieuwe Pokémon uit te vinden, gebaseerd op de namen van reeds bestaande Pokémon. De resultaten:

Quincelax

Abilities: Sturdy, Secene Grace

Hidden ability: Tunged Leus

Tortabool

Ability: Healy Stream

Strangy

Abilities: Wharmwbra, Darp

Hidden ability: Magic Guard

Staroptor

Ability: Stench

Hidden Ability: Stick Hat

Stangute

Ability: Banger

Hidden Ability: Drang

Tyrnakine

Ability: Beak Eye

Minma

Abilities: Buttery armor, Shell Armor

Hidden ability: Weak armor

Ronch

Abilities: None

Mawuh

Ability: Rum Power

Het zouden zomaar echte Pokémon kunnen zijn, maar dat zijn het dus niet. Jammer genoeg heeft het Neural Network nog niet geleerd om ook het uiterlijk van de Pokémon te verzinnen, maar daarvoor kunnen we gelukkig wel rekenen op illustrator Iguanamouth. Of Nintendo en The Pokémon Company al deze ontwerpen zou goedkeuren valt natuurlijk wat te betwijfelen.