De Dragon of Tohoku/the North DLC voor NIOH is voorzien van een releasedatum, zijnde 2 mei. Doe datum is voorlopig wel enkel voor Japan bevestigd, maar vermoedelijk krijgen ook wij de DLC die week voorgeschoteld. De eerste grote DLC zal nieuwe soorten wapens, nieuwe scenario's, nieuwe personages, nieuwe guardian spirits, nieuwe yokai en nieuwe stages meebrengen.