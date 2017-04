Liam Robertson, ook bekend als Unseen64, een journalist met een goede reputatie wat betreft het opgraven van informatie omtrent games die ooit in ontwikkeling waren of nog in ontwikkeling zijn, heeft tijdens een podcast gesuggereerd dat er wordt gewerkt aan een soort reboot van Star Wars: Knights of the Old Republic.

Volgens Robertson werkt BioWare Austin momenteel uitsluitend aan Star Wars games en een van die projecten zou begonnen zijn als een remake/re-imagining van de klassieke Star Wars: Knights of the Old Republic RPG, al zou het project inmiddels geëvolueerd zijn naar een eigen invulling waardoor het geen zuivere remake meer is. Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat men Knights of the Old Republic op een of andere manier nieuw leven in wil blazen, onder meer ook door de nieuwe Star Wars canon te integreren. Momenteel zou BioWare Austin nog bezig zijn met een prototype, wat maakt dat het project mogelijk nog in een vroege fase zit.

De originele Knights of the Old Republic games hadden originele verhalen en personages, die later werden samengevoegd met de rest van het "extended universe" van Star Wars toen Disney de franchise in handen kreeg. Deze verhalen staan nu bekend als Star Wars Legends.

De eerste Knights of the Old Republic verscheen in 2003 en wordt gezien als het betere werk van BioWare. In 2004 verscheen een sequel, ontwikkeld door Obsidian.