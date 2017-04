Vorige maand kondigde THQ Nordic een pc-versie aan van de Blob, dat aanvankelijk in 2008 voor de Wii verscheen. Nu is via GameFly, een online platform waar je games kan huren, echter ook een PS4- en Xbox One-versie gespot. De kans is dus reëel dat de game ook voor die consoles zal verschijnen, al is dat officieel nog niet bevestigd. De pc-versie verschijnt op 27 april. In de Blob is het de bedoeling om de kleurloze wereld weer kleur te geven.