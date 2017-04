In Noord-Amerika konden ze een tijdje geleden al aan de slag met een closed bèta van Gran Turismo Sport en komend weekend is ook Europa aan de beurt. De bèta start zaterdag om 15:00, al zal je tijdens het weekend enkel tussen 17:00 en 20:00 kunnen racen. In de week kan gespeeld worden tussen 19:00 en 20:00. Dit om de servers optimaal te kunnen testen. Inschrijven voor de bèta kan hier.