Ubisoft laat weten dat Narco Road, de eerste uitbreiding voor Ghost Recon Wildlands, volgende week op 18 april verschijnt voor wie een Season Pass heeft. Een week later, op 25 april, kan iedereen met de uitbreiding aan de slag.

Narco Road laat spelers drie smokkelaarsbendes infiltreren die geleid worden door El Invisible. Werk jezelf een weg naar boven in de rangen en verdien het vertrouwen van de mysterieuze leider. Om El Invisible te bereiken moet je het vertrouwen van drie charismatische bazen winnen:

Eddie Escovado: De zelfverklaarde sociale media-ster en adrenaline-verslaafde leider van de Kamikaze bende.

De zelfverklaarde sociale media-ster en adrenaline-verslaafde leider van de Kamikaze bende. Arturo Rey: De mysterieuze leider van de Death Riders, een motorbende die Sante Muerte aanbidt.

De mysterieuze leider van de Death Riders, een motorbende die Sante Muerte aanbidt. Tonio Mateos: De arrogante leider van de Jinetes Locos, een bende gespecialiseerd in het racen met muscle cars.



Om het respect te winnen zijn er 15 verhaalmissies. Daarnaast zijn er vier nieuwe soorten zijmissies en race-uitdagingen. Verdien roem en volgers door deze activiteiten te voltooien. Hoe meer volgers een speler heeft, hoe meer interesse de bazen krijgen en hoe dichter spelers komen bij het neerhalen van El Invisible.

Narco Road bevat ook vier exclusieve outfits, negen nieuwe wapens en vier nieuwe soorten voertuigen. Doorkruis de gigantische Boliviaanse map in monster trucks, nitro gebooste muscle cars, krachtige motoren en acrobatische vliegtuigen.

Voorts krijgen spelers toegang tot een nieuwe update, die op 12 april voor consoles en op 14 april voor pc verschijnt. Deze update introduceert vanaf 18 april wekelijkse live uitdagingen in de vorm van solo, co-op en community opdrachten. Spelers die deze uitdagingen voltooien verdienen tot drie unieke beloningen per week. Uitdagingen zijn doorheen meerdere seizoenen beschikbaar, waarvan elk seizoen zes weken duurt met een specifiek thema. In het eerste seizoen, The Rise and Fall of Unidad, verzamelen spelers informatie over Unidads operaties en strijden ze tegen deze dreiging.