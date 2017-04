In Duitsland zitten heel wat YouTubers en Twitch streamers momenteel met de handen in het haar. De instantie die verantwoordelijk is voor toezicht op uitzendingen van de media heeft namelijk geoordeeld dat YouTube video's en Twitch livestreams volgens de Duitse wetgeving strikt genomen ook "uitzendingen" zijn, en daarvoor heb je in Duitsland een licentie nodig.

Zo'n licentie kan €1000 tot €10.000 kosten, afhankelijk van hoe groot het kijkerspubliek is en nog enkele andere factoren. Daarnaast brengt zo'n licentie ook nog wat extra regels met zich mee. Zo mogen er voor 22:00 bijvoorbeeld geen "uitzendingen" zijn waarin gevloekt wordt of waarin geweld te zien is.

De Landesmedienanstalt, zoals de uitzendautoriteit heet, geeft toe dat de wetten en regels hieromtrent verouderd zijn. Ze waren in eerste instantie namelijk enkel bedoeld voor tv en radio, maar omdat er nog geen nieuwe wetgeving is voorzien voor nieuwere platformen als YouTube en Twitch kan men voorlopig niet anders dan de huidige wetgeving volgen.

Hoe snel er werk gemaakt zal worden van een nieuwe wetgeving valt nog af te wachten. Ook is het nog de vraag in hoeverre de Landesmedienanstalt strikt zal toezien en controleren op het naleven van de wet, en als het dat doet, of het zich dan op alle Duitse YouTubers en streamers zal richten dan wel enkel op de grote vissen die er sowieso al goed hun boterham mee verdienen.