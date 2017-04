Via de Russische website van Nintendo is een Nintendo Switch bundel opgedoken die naast de console ook Mario Kart 8 Deluxe bevat. Details over de lancering, prijs en beschikbaarheid van deze bundel zijn er echter nog niet. Logisch zou natuurlijk zijn dat de bundel wordt gelanceerd samen met Mario Kart 8 Deluxe zelf, dat eind deze maand verschijnt.