Twee mannen, een 21-jarige Brit genaamd Robert McDaid en een Amerikaan genaamd Zachery Lee, zijn officieel aangeklaagd voor hun aandeel in een geval van swatting begin 2015. Het voorval illustreert perfect waarom swatting niet door de beugel kan, aangezien het slachtoffer van hun misdrijf zwaar gewond raakte.

Begin 2015 zou McDaid op vraag van Lee (de twee kennen elkaar van online games) een anti-terrorismenummer hebben gebeld. Daarbij deed hij zich voor als een zekere Tyran Dobbs. Hij had naar eigen zeggen drie gijzelaars en zou hen doden als hij geen 15.000 dollar kreeg.

Zoals gebruikelijk werd meteen een SWAT-team van de politie ingeschakeld en blijkbaar werd het zekere voor het onzekere genomen. Meldingen van de vader en neef van Dobbs dat hij gewoon lag te slapen en dat er dus helemaal niets van een gijzeling aan de gang was, werden genegeerd. Dobbs werd uit zijn slaapkamer geroepen en kreeg een rubberen kogel tussen zijn ogen en op zijn borstkas. Hij hield er verschillende breuken in het gezicht aan over, evenals gekneusde longen.

Het onderzoek heeft nu dus geleid tot een officiële klacht tegen McDaid en Lee, op initiatief van de Amerikaanse justitie omdat het slachtoffer Amerikaans is. De Amerikaanse justitie werkt samen met de Britse om ervoor te zorgen dat McDaid zijn straf niet ontloopt. Beide mannen riskeren een celstraf tot 20 jaar.

Dobbs zelf en zijn familie zijn enerzijds natuurlijk blij dat de daders nu voor de rechter komen, maar anderzijds stellen ze ook al een tijdje vragen bij het optreden van de politie. Volgens hen heeft die namelijk buitensporig geweld gebruikt en is van tevoren niet genoeg gedaan om de authenticiteit van het telefoontje na te gaan. Of omtrent die kwestie nog iets zal gebeuren, is niet bekend, maar Dobbs en zijn familie willen dat het verder onderzocht wordt. Ze willen dat de politie opdraait voor de medische kosten en eisen ook een straf voor de verantwoordelijken.