Pasen komt in zicht en dus voorzien heel wat games Paas events, waaronder ook Pokémon GO. Het Pokémon GO Eggstravaganza event start vandaag en loopt tot 20 april. Centraal staan de Eggs van de game. Zo zullen er meer verschillende soorten Pokémon uit 2km Eggs komen en wanneer een ei uitgebroed wordt, krijg je meer Candy. Lucky Eggs zijn 50% goedkoper in de in-game shop en spelers krijgen voor alles wat ze doen 50% meer XP.