Gisteren bevestigde Nintendo of America tegenover website IGN dat de productie van het Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, ook bekend als de NES Mini, voor de regio wordt stopgezet. Deze maand zouden de laatste exemplaren richting retailers vertrekken, waarna de voorraad dus niet meer wordt aangevuld.

Ook in Japan wordt de productie van de Famicom Mini stopgezet. Op de officiële Japanse website van Nintendo wordt wel gesproken over een voorlopige stopzetting van de productie. Indien die weer hervet wordt, zou Nintendo het laten weten via zijn website. De kans dat de productie in de nabije toekomst weer hervat wordt lijkt echter klein.

Na deze berichten was het natuurlijk de vraag hoe de situatie voor Europa is. We contacteerden dan ook Nintendo en daar liet men weten dat voor heel Europa geen NES Mini's meer geproduceerd worden. "Er worden momenteel voor de hele Europese regio geen Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment Systems meer geproduceerd," klonk het.

Ook voor onze regio worden er dus geen nieuwe exemplaren meer gemaakt. Op zich was dit al te verwachten, aangezien heel wat winkels geen neiuwe voorraad meer kregen, maar nu is het dus ook officieel bevestigd.