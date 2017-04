In Canada trok een Fallout cosplayer vorige week de aandacht van de politie. De man liep rond met een gasmasker, helm, armor en kogelgordel. Ook leek hij bommen bij zich te hebben. Hij droeg ook een vlag met "New California Republic" (een van de facties in Fallout) erop.

Toen de man gespot werd, verzamelde zich al snel een politiemacht rond hem, omdat de politie er nu eenmaal vanuit moet gaan dat het om een reële dreiging kan gaan. De verdachte werd aangesproken en al snel bleek dat hij gewoon een kostuum droeg. Hij werd gearresteerd voor verdere ondervraging, maar werd uiteindelijk weer vrijgelaten zonder officiële beschuldiging of aanklacht. De "bommen" die hij droeg bleken geschilderde verpakkingen van Pringles te zijn.

De politie kon uiteindelijk nog lachen met het incident, en is blij dat het goed afgelopen is. De cosplayer zelf zal daar vermoedelijk ook wel blij om zijn, terwijl hij zich ook gelukkig mag prijzen dat het in Canada gebeurde. In de VS zou de politie mogelijk eerder voor shoot first, ask questions later opteren.