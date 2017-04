In het Westen verscheen de roguelike RPG Touhou Genso Wanderer vorig jaar al voor PS4 en PS Vita en nu is aangekondigd dat de game er ook zit aan te komen voor de Nintendo Switch. De ontwikkeling van de Switch-versie is wel nog maar net begonnen, dus op een release is het nog wel even wachten. Bovendien is nog niet bekend of de Switch-versie zijn weg zal vinden naar het Westen.